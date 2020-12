Tragico incidente stradale a Pontinia, muore una donna di 60 anni

Una donna di 60 anni è morta questa mattina in un tragico incidente a Pontinia, in via Lungobotte.

La donna è stata investita dopo essere scesa dal suo veicolo. In auto c’era con lei anche la nipotina che è stata portata in ospedale per accertamenti.

La signora, arrivata in gravi condizioni al pronto soccorso del Goretti, è purtroppo deceduta dopo un intervento chirurgico d’urgenza.

La polizia stradale è intervenuta per i rilievi di rito che serviranno a chiarire la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità.