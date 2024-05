Tragico scontro ad Aprilia, un morto e quattro feriti

E’ di un morto e quattro feriti il bilancio del terribile incidente avvenuto questo pomeriggio ad Aprilia nei pressi di Campoverde.

Stando ad una prima ricostruzione, un’utilitaria con cinque persone africane a bordo, è uscita di strada finendo contro un palo che costeggia la carreggiata. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo ad uno dei passeggeri, morto sul colpo. Le altre persone coinvolte sono state soccorse e trasportate in ospedale in gravi condizioni.

Sul caso indagano gli agenti della Polizia Locale di Aprilia, intervenuti assieme ai carabinieri ed ai vigili del fuoco.