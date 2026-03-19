Tragico scontro sull’Appia a Formia, muore un anziano

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, 18 febbraio, lungo la Via Appia, nel territorio di Formia. A perdere la vita è stato Gino Di Tucci, anziano di 80 anni. Il sinistro si è verificato poco dopo le 16:30 in località Gianola e ha coinvolto un autobus del trasporto pubblico locale, una Nissan e un’ape car, guidata dall’anziano.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, il mezzo a tre ruote è rimasto incastrato tra il pullman e l’autovettura in seguito all’impatto. Una dinamica violenta che non ha lasciato scampo al conducente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile, con l’anziano che è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che insieme ai carabinieri dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’episodio ha avuto pesanti conseguenze anche sulla circolazione, con l’Appia che è rimasta bloccata per diverse ore causando disagi alla viabilità.