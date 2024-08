Trail dei Briganti, successo per la quinta edizione della Polisportiva Città di Sonnino

Siglato il quinto successo, del Trail dei Briganti, gara organizzata dalla Polisportiva Città di Sonnino con il patrocinio del Comune di Sonnino, Provincia di Latina, Regione Lazio e Opes ed inclusa nel fitto calendario di In Corsa Libera.

Più di 140 atleti si sono sfidati nel tardo pomeriggio di sabato 24 agosto sulle duplici distanze, la “lunga” sul tracciato di 24 km D+1200 e la “corta”, di 12 km D+600.

Il tutto contornato dallo spettacolo panoramico del bellissimo paese di Sonnino con parte del percorso che si è svolto oltretutto anche sul tracciato della via Francigena, sentiero incluso nel tracciato di gara.

La macchina organizzativa è soddisfatta dell’eccellente riuscita della manifestazione, sia in termini qualitativi sia quantitativi, infatti la competizione, nonostante la sua complessità, si dimostra in continua crescita anno dopo anno, allargando sempre di più il bacino di utenti partecipanti.

“L’intera macchina organizzativa porge i più sentiti ringraziamenti vanno ai numerosi volontari che hanno collaborato per la riuscita dell’evento, – esordisce Salvatore Leoni, Presidente della Polisportiva Sonnino – all’ Associazione Brigante Antonio Gasbarrone che grazie alla sua presenza ha permesso un tuffo nel passato lungo il tracciato, ancora ringraziamenti vanno agli ideatori dell’evento Gianluca Vacca e Sergio Contenta. Grazie a tutte le associazioni e volontari che hanno collaborato Protezione Civile Petrucci Giuseppe Sonnino – Sabaudia, Monti Jo Caturo Monti jo Caturo, gli amici dei “Transumanti” Roberto Volpe, Armando Colandrea, Pio Musilli, Emiliano Dei Giudici, Agnese Lanni, Tommasina Ippoliti, Mirko Cardarelli, Valentina Cantagalli, Innocenzo Ventre, Simone Contenta e Grande Annarita. Ancora grazie all’ associazione Nel sorriso di Valeria onlus e il suo presidente Tramentozzi Lucio che hanno curato il ristoro e il pasta party finale. Grazie agli sponsor Conad Sonnino Via Dello Scalo Ferroviario per aver fornito i premi gara. Grazie al Dottor Peppino Nicolucci presente durante tutta la gara – e prosegue – Ringraziamo la Regione Lazio e l’Assessore Elena Palazzo per aver concesso il patrocinio all’evento, un caloroso e affettuoso ringraziamento al Gianni Carroccia – Sindaco di Sonnino e a tutta l’Amministrazione Comunale”

Non resta che attendere la prossima ed appassionante edizione del Trail dei Briganti.