Trail dei Castagni Secolari, Prossedi si prepara

Manca ormai pochissimo al Trail dei Castagni Secolari, l’evento di trail running in programma a Prossedi domenica prossima, 27 ottobre, con partenza alle ore 10:00. Le iscrizioni saranno possibili anche il giorno della gara e si chiuderanno a mezz’ora dallo start. Insieme all’evento gli organizzatori daranno la possibilità a tutti di partecipare al convegno L’Importanza della Prevenzione, con Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e Le Tartarughe dei Monti Lepini: l’appuntamento è presso il Centro Sociale del Comune di Prossedi domenica (27 ottobre) alle 10:30 con gli interventi del prof. Fabio Ricci (direttore della Breast Unit di Latina), delle dottoresse Maria Antonietta Ulgiati e Sarah Montecchiarello, poi Anna Maria De Renzi (Andos Sezze) e Nunzia Macci (Komen Priverno).

Il Trail dei Castagni Secolari è una competizione, molto attesa a Prossedi e sul territorio, fa parte delle sette tappe organizzate nei comuni del territorio delle province di Roma, Frosinone e Latina: si tratta di competizioni agonistiche di trail running, ma anche corsa non competitiva e trekking organizzato. Per quanto riguarda Prossedi si tratta della terza edizione di un evento che sta ormai entrando nella tradizione sportiva prossedana e che richiama molti atleti anche dal resto della regione Lazio.

«Per i partecipanti ci sarà la possibilità di scegliere tra la gara competitiva e quella non competitiva, inoltre prima della partenza ci sarà il trekking con guida ufficiale – spiega Riccardo Reatini, che oltre a essere un atleta è anche il referente della manifestazione e colui che si occupa del percorso – Il Trail dei Castagni Secolari di Prossedi ha un’altimetria complessiva di 540 metri e la premiazione è riservata ai primi tre assoluti al traguardo delle categorie femminili e maschili, è anche previsto il pasta e birra party con in aggiunta di alcuni premi a sorteggio. Tra i partecipanti ci sarà anche il sindaco di Prossedi Angelo Pincivero che gareggerà con il pettorale numero 1. Nell’ambito di queste sette gare, inoltre, ci sarà anche una gara dedicata alla frazione di Pisterzo, un altro bellissimo luogo che racconta una storia importante del nostro territorio. Per il convegno medico ringraziamo anche l’assessore Marisa De Persi e la consigliera Marianna Iannicola».



Per le gare competitive il costo d’iscrizione alla tappa di Prossedi costa 18,00 euro mentre il costo complessivo per partecipare a tutte le sette tappe del Circuito costa 100,00 euro. Per le gare non competitive il singolo evento costa 10,00 euro e l’intero circuito 70 euro. Dopo l’evento di Prossedi del 27 ottobre si correrà a Pastena (Frosinone) il 17 novembre, poi il Trail Semprevisa a Carpineto (Roma), il 15 dicembre, a Villa Santo Stefano il 5 gennaio, a Pisterzo con il Trail Monte Alto il 9 febbraio, quindi a Patrica con il Trail sul sentiero di Dante il 9 marzo, per chiudere a Giuliano di Roma il 13 aprile. Info e regolamento su www.ilcorridore.it che è il promotore del Circuito.