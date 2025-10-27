Trail dei Santi, in arrivo la 24esima tappa di In Corsa Libera

In arrivo il Trail dei Santi, la 24esima tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”. Come il nome stesso anticipa, la competizione si terrà sabato 1 novembre 2025 a Rocca Priora (RM). L’evento è giunto alla sua sesta edizione ed è organizzato dalla asd Polisportiva Rocca Priora guidata dal presidente Marco Rosola.

Il percorso, prevalentemente sterrato di circa 15 Km, si svilupperà nell’area boschiva del comune di Rocca Priora denominata “Colle Ceraso”. La partenza, alle ore 10, avviene all’interno della pista di atletica dello Stadio Montefiore, dove i primi metri consentono ai partecipanti di trovare il proprio ritmo prima di affrontare il falsopiano in leggera salita che caratterizza i primi 2 chilometri. Poco dopo, il tracciato propone il primo vero banco di prova: uno strappo deciso ma breve, meno di cento metri, che rompe il ritmo e conduce al tratto successivo, una discesa scorrevole che si estende fino al 7° chilometro. In questa sezione si incontrano due brevi salite, complessivamente di circa 300 metri, che rendono il segmento più vario e tecnico. Dal 7° al 9° chilometro la pendenza torna positiva: una leggera ma costante salita, intervallata da piccoli saliscendi che richiedono continui cambi di passo. È il preludio alla parte più impegnativa del percorso. Tra il 9° e l’11° chilometro, infatti, si affronta la salita più dura della gara, un tratto che mette alla prova la resistenza muscolare e la gestione dello sforzo. Superata la vetta, si viene ricompensati da una discesa fluida di circa 600 metri, ideale per recuperare fiato e sciogliere le gambe. Segue un breve tratto, tra l’11°+600 e il 12° chilometro, caratterizzato da pendenze moderate e tratti in media salita, che accompagnano verso l’ultima parte della corsa. Dal 12° al 15° il percorso è stato deviato a causa di una frana e sarà più duro del previsto, fino al ritorno allo Stadio Montefiore, dove l’arrivo in pista regala un finale suggestivo e veloce.

“Gli ultimi 3km del percorso hanno subito una deviazione a causa di una frana, che ha inasprito la durezza del tracciato e sarà, dunque, più impegnativo – commenta il Presidente della Polisportiva Rocca Priora Marco Rosola – Auspichiamo non solo di confermare gli iscritti della scorsa edizione, ma di accoglierne tanti altri. Al termine della gara è previsto un ricco pacco gara per tutti i partecipanti, che rappresenta lo spirito della nostra società, volto non solo all’agonismo, ma soprattutto al divertimento e alla condivisione”.

Le società potranno iscriversi al link https://forms.gle/S2hrq7nZMEgzwQ5R6 mentre i singoli atleti potranno iscriversi online al link https://forms.gle/6rTNisGfAVGsPaCV7

I pettorali potranno essere ritirati la mattina stessa della gara presso lo Stadio Montefiore.