Trapani-Latina, un 4-0 da vendicare: i precedenti al “Provinciale”

Una sfida importante, da vivere con spirito di continuità sportiva e magari con un tocco di vendetta. Il Latina Calcio 1932 è atteso in Sicilia (con partenza prevista nel pomeriggio di oggi) dal Trapani, ambiziosa formazione del Girone C nonostante l’handicap del -7 (inizialmente -8).

La società del patron Valerio Antonini, granitico imprenditore laziale, è stata una delle protagoniste del calciomercato (con deadline fissata per il 1 settembre alle 20:00), inserendo a “roster” giocatori importanti come l’ex Foggia Salines, l’ex Padova Nico Kirwan, l’ex Entella Giovanni Di Noia che, aggiunti ad una rosa già di alto valore, proiettano il Trapani come una delle formazioni più accreditate dell’intero raggruppamento.

Dall’altra parte, i nerazzurri di Alessandro Bruno si iscrivono al registro delle “mine vaganti” della categoria: un dolce “bis” tra Coppa e Campionato con Gubbio e Atalanta, in attesa degli ultimi rinforzi del direttore Condò, autore di una sessione oculata e funzionale alle ambizioni dei nerazzurri, ha regalato al sodalizio di Piazzale Serratore la giusta serenità per affrontare al meglio il primo big match in trasferta della stagione. Sarà proprio il tecnico beneventano a spiegare clima e aspettative a stampa e tifosi, nella rituale conferenza pre-gara di mezzogiorno.

Trapani-Latina: un 4-0 da vendicare. L’ultima vittoria quasi dieci anni fa

Dente amaro per quanto concerne la scorsa stagione, se il Latina mette piede al “Provinciale”: un duro 4-0 il risultato su cui i nerazzurri dell’ex tecnico Roberto Boscaglia impattarono rovinosamente. Tante le imbarcate prese dai nerazzurri, con quella sicula ad annoverare la lista, in quella che è stata la stagione più dura, su ogni punto di vista, tra le recenti.

L’ultima vittoria del Latina Calcio a Trapani risale alla stagione di Serie B 2015-2016. In quell’occasione i nerazzurri guidati da Mario Somma ribaltarono il risultato imponendosi 2-1, grazie alle reti di Scaglia e Corvia.

Sarà un banco di prova molto importante. Per il Trapani, l’occasione di siglare una vittoria fondamentale davanti al proprio pubblico, cercando di ridurre all’osso la penalizzazione. Per il Latina, l’occasione di calare il tris e di approcciarsi alla prossima gara interna a punteggio pieno. Calcio d’inizio previsto alle ore 21:00 di domani sera, sabato 30 agosto.