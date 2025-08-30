Trapani-Latina, squadre a specchio al “Provinciale”: le probabili formazioni

Prima trasferta siciliana per il Latina, che questa sera (ore 21) sarà di scena al “Provinciale” contro il Trapani nella seconda giornata di Serie C Sky Wifi. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia, forti dei successi ottenuti contro il Gubbio in Coppa Italia di categoria e soprattutto all’esordio in campionato contro l’Atalanta Under 23, battuta 1-0 al Francioni.

Per i pontini quella di Trapani sarà la prima prova lontano da casa e la possibilità di dare continuità al cammino già intrapreso, confermando solidità difensiva e cinismo offensivo. La squadra di Bruno, che ha ritrovato entusiasmo attorno a sé, proverà a sfruttare il momento positivo e lanciare un altro segnale al campionato.

Il Trapani, dal canto suo, farà il debutto casalingo davanti al proprio pubblico dopo il pari ottenuto con il Casarano. Una sfida che si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni che dovrebbero scendere in campo con lo stesso sistema di gioco.

Le probabili formazioni

Trapani (3-4-2-1): Galeotti; Pirrello, Salines, Stramaccioni; Kirwan, Di Noia, Celeghin, Giron; Canotto, Fischnaller; Grandolfo. All.: Aronica.

Latina (3-4-2-1): Mastrantonio; Parodi, Calabrese, Marenco; Ercolano, Ciko, De Ciancio, Pace; Pannitteri, Quieto; Ekuban. All.: Bruno.