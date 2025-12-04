Trascurava la pulizia: denunciato il titolare di un’azienda a Fondi

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Fondi, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina – intervenuto sotto la direzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro – hanno effettuato un controllo mirato alla prevenzione del caporalato presso un’azienda agricola impegnata nella coltivazione di ortaggi.

Le verifiche hanno portato al deferimento, in stato di libertà, del titolare dell’impresa, un 34enne residente nel territorio pontino. Secondo quanto accertato, i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi non erano stati adeguatamente sottoposti alle necessarie procedure di pulizia, compromettendo le condizioni igieniche sia per i lavoratori che per la linea produttiva.

Per le irregolarità contestate sono previste ammende pari a circa 1.700 euro.

Durante l’accesso ispettivo, i Carabinieri hanno inoltre controllato la posizione di quattro lavoratori – tre indiani e uno bengalese – risultati tutti regolari sul territorio nazionale e già assunti secondo le procedure previste.