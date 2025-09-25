Traslochi, Lazio al top in Italia: +26% in un anno. A Latina il 6%

Redazione LatinaCorriere.it
Traslocare, oggi, non è più soltanto cambiare indirizzo: è il riflesso di trasformazioni sociali, economiche e culturali che raccontano un Paese in movimento. E il Lazio è la regione che, più di tutte, sta vivendo questa rivoluzione abitativa: secondo l’Osservatorio Traslochi di ProntoPro, il marketplace di servizi professionali, nell’ultimo anno ha registrato un incremento record del 26%, il dato più alto in Italia.

Non solo. Il Lazio si posiziona anche al secondo posto a livello nazionale per numero di richieste complessive di trasloco (13% del totale), subito dietro la Lombardia e davanti a regioni tradizionalmente forti come Emilia-Romagna e Piemonte.

Il caso di Roma e Latina
Dentro questo quadro regionale spicca Roma, che da sola concentra l’85% dei traslochi del Lazio. Il dato della Capitale incide inevitabilmente sulle statistiche, ma anche le province si stanno muovendo. Latina, in particolare, rappresenta il 6% del totale regionale, confermandosi come la realtà più dinamica dopo Roma.

Nel capoluogo pontino, la mobilità abitativa è spinta da diversi fattori: studenti che si spostano per motivi universitari, giovani famiglie in cerca di case più spaziose, ma anche lavoratori che decidono di avvicinarsi ai poli industriali e ai servizi della città. Una vitalità che testimonia come Latina sia diventata un punto di riferimento per chi sceglie di riorganizzare la propria vita senza allontanarsi troppo dalla Capitale.

