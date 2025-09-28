Trasporti dopo la chiusura del ponte: Di Cocco risponde a LBC

L’assessore ai Trasporti del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, interviene nel dibattito sulla gestione dei collegamenti dopo la chiusura del ponte di Borgo Santa Maria, replicando alle critiche mosse da LBC.

Di Cocco sottolinea che, nonostante le difficoltà logistiche ed economiche, il servizio di trasporto pubblico e scolastico non è mai stato sospeso: «I bambini continuano a raggiungere la scuola e continueranno a farlo. Non è mai stato messo in discussione il loro diritto all’istruzione».

Secondo l’assessore, le accuse dell’opposizione sarebbero «strumentali» e rischierebbero di alimentare allarmismi tra i cittadini. «Abbiamo sempre scelto la strada della responsabilità – afferma – garantendo i servizi nel rispetto delle risorse disponibili».

L’amministrazione, ribadisce Di Cocco, continuerà a mantenere attivi i trasporti, pur riconoscendo i disagi legati a tragitti più lunghi e tempi di percorrenza maggiori. «Questo non è il momento delle polemiche ma della collaborazione – conclude –. Serve lavorare insieme per sostenere una comunità che sta affrontando una situazione complessa».