Trasporto illecito di cavalli, sequestrato autocarro

La Polizia Stradale di Latina presso il km.21+500 della SS156 “Dei Monti Lepini”, ha individuato un autocarro con un cartello scritto a mano posizionato nel retro “trasporto animali vivi”. Fermato il mezzo ed eseguendo vari accertamenti, è stato constatato che il veicolo è idoneo al trasporto, bensì non lo è altrettanto per il trasporto dei due cavalli rinvenuti al suo interno. Il mezzo è stato modificato ed adattato per il trasporto degli animali, rinvenendo anche che il mezzo viaggiava in sovraccarico.

A seguire il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo, la carta di circolazione ritirata, e varie sanzioni per oltre 1.500 euro.