Trasporto pubblico a Cisterna, pronto un gruppo di lavoro per monitorare il servizio Astral

Il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina si è riunito d’urgenza per affrontare le pesanti criticità che, a partire dal 1° luglio scorso, stanno paralizzando il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma. La gestione esclusiva del servizio su tutto il territorio è infatti passata ad Astral S.p.A. per conto della Regione Lazio, ma il debutto della nuova Unità di Rete “Litorale Sud” ha portato con sé un’ondata di proteste da parte dei residenti, che denunciano una drastica riduzione delle corse e frequenze insufficienti proprio nelle fasce orarie cruciali per pendolari, studenti e anziani.

All’aula straordinaria, convocata per fare chiarezza, hanno preso parte diversi consiglieri regionali, tra cui Salvatore La Penna, Angelo Tripodi e Vittorio Sambucci, quest’ultimo in rappresentanza dell’assessore alla Mobilità Fabrizio Ghera. Pur non avendo una competenza diretta sulla programmazione dei trasporti, che spetta interamente alla Regione e ad Astral, l’amministrazione comunale ha voluto far sentire la propria voce.

Il sindaco Valentino Mantini ha spiegato i motivi dell’assise straordinaria ricordando che la sua amministrazione si è attivata già da gennaio 2022 in vista della riforma, e ha ribadito con forza il proprio ruolo: «Ho ritenuto necessario richiedere la convocazione urgente di questo Consiglio Comunale perché il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale e le criticità emerse a seguito dell’attivazione della nuova Unità di Rete n. 10 “Litorale Sud” stanno provocando disagi significativi a studenti, lavoratori, anziani, persone con fragilità e, più in generale, a tutta la comunità di Cisterna. Questo Consiglio vuole essere il luogo del confronto istituzionale, pubblico e trasparente, affinché i cittadini possano conoscere le ragioni delle difficoltà incontrate, gli interventi già avviati e quelli ancora da realizzare, nonché i tempi necessari per riportare il servizio ai livelli di efficienza che il nostro territorio merita. Ma soprattutto il momento di un impegno concreto, con lo spirito istituzionale che da sempre anima la mia Amministrazione, nei rapporti di collaborazione con tutti gli Enti sovraordinati».

Durante il dibattito, il consigliere regionale Sambucci ha invitato l’aula a superare le colpe per concentrarsi sulle soluzioni, ricostruendo l’iter di una riforma nata nel 2018 e precisando che la Regione Lazio è pronta a collaborare per correggere il tiro. Dal canto suo, il consigliere La Penna ha evidenziato come i disagi stiano colpendo molti altri comuni laziali, indicando come strada maestra una rimodulazione concordata di percorsi e orari nelle prossime settimane, senza intaccare la gara già assegnata. Il consigliere Tripodi ha invece elogiato la tempestività del Comune, che si è mosso subito anche attraverso un’ordinanza sindacale.

Al termine della discussione, il Consiglio Comunale ha deliberato all’unanimità una linea d’azione netta. Il sindaco ha ricevuto il mandato formale per richiedere ad Astral e alla Regione il ripristino immediato di un numero adeguato di corse e un cronoprogramma chiaro degli interventi correttivi. Contestualmente, è stato istituito con urgenza un Gruppo di Lavoro, Controllo e Monitoraggio sul TPL. Questo nuovo organismo, coordinato dal primo cittadino e composto da un rappresentante per ogni gruppo consiliare e dal responsabile dell’ufficio mobilità comunale, avrà il compito di vigilare sul servizio, raccogliere le segnalazioni degli utenti e dialogare stabilmente con i vertici regionali.

«Con questo atto – ha concluso il sindaco Mantini – l’Amministrazione comunale intende dare voce concreta alle numerose segnalazioni e proteste arrivate da famiglie e utenti abituali del trasporto pubblico, aprendo un canale di confronto stabile con il gestore regionale per arrivare a soluzioni durature e non più solo emergenziali».