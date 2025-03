Trasporto pubblico e Fondazione Latina 2032, dalla Regione oltre un milione e mezzo

Un milione di euro che permetterà di adeguare il servizio del trasporto pubblico locale e oltre 500mila euro per destinati alle spese per il funzionamento e per le attività della Fondazione del Centenario. Sono questi i numeri dei fondi che dalla Regione Lazio presto arriveranno nelle casse del Comune di Latina.

Con la Proposta di Legge 192 che riguarda le variazioni di bilancio di previsione 2025-2027, la Regione ha voluto destinare queste importanti risorse al capoluogo pontino. A confermarlo in una nota anche il consigliere regionale nonché presidente della Commissione Sviluppo economico Enrico Tiero, che soddisfatto ha così spiegato:

“Con la PL 192 riguardante le variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 destiniamo fondi per il trasporto pubblico locale e per la Fondazione Latina 2032. Innanzitutto è stabilito che il Comune di Latina riceverà 1 milione di euro, che permetterà, una volta per tutte, di adeguare il servizio del trasporto pubblico locale al fabbisogno dei cittadini. Ringrazio la filiera di governo che ha mostrato, anche in questo caso, di essere aderente alle necessità della comunità. Si tratta di un altro importante contributo che ci siamo impegnati di far erogare dopo quello di un anno fa.

Un’altra notizia importante è rappresentata dal fatto che la Regione Lazio entrerà come socio fondatore nella Fondazione “Latina 2032”. Per la partecipazione è prevista l’erogazione di 100.000 euro relativamente al 2025. Inoltre relativamente alle spese per il funzionamento e alle attività della Fondazione ‘Latina 2032’ “, è prevista la corresponsione di 150.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. La PL 192 passerà al vaglio della commissione Bilancio giovedì 6 marzo per poi finire presto in aula per l’approvazione finale.

Per quanto concerne Latina, credo che l’obiettivo di fondo sia arrivare al 2032 con una città più moderna e a misura di persona. Servizi e infrastrutture vanno ripensate mettendo al centro accessibilità, sostenibilità e digitale. Tutte condizioni indispensabili per favorire un salto di qualità in un settore strategico come quello turistico. Sono convinto che marciando tutti nella stessa direzione potremo rinverdire le prospettive di sviluppo di questa città, sempre più proiettata verso il futuro. Ci tengo a sottolineare che la sinergia avviata con il presidente Rocca, gli assessori Righini e Ghera sta producendo risultati preziosi per il territorio e per i suoi cittadini”.