Trasporto pubblico, Latina prima nel Lazio per fondi: 4 milioni

Un incremento significativo delle risorse destinate al trasporto pubblico locale arriva dalla Regione Lazio, che per il 2026 ha deciso di rafforzare i finanziamenti a favore dei capoluoghi di provincia. La misura, approvata dalla giunta guidata da Francesco Rocca su proposta dell’assessore alla Mobilità Fabrizio Ghera, prevede uno stanziamento complessivo di 11,8 milioni di euro per Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con un aumento di circa il 30% rispetto alle precedenti stime di fabbisogno.

Nel dettaglio, a Latina sono destinati circa 4 milioni di euro, cifra che rappresenta un passo avanti importante rispetto agli anni precedenti. Il nuovo piano regionale ridefinisce infatti i criteri di assegnazione delle risorse, superando il modello basato sulla spesa storica e introducendo parametri legati alla popolazione e ai reali bisogni dei territori.

Il potenziamento dei fondi si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione del trasporto pubblico locale avviato con le Unità di Rete (Udr), operative da gennaio 2026, con l’obiettivo di rendere i servizi più efficienti e aderenti alla domanda dei cittadini.

Parallelamente, a Latina si è svolto un incontro istituzionale tra il sindaco Matilde Celentano, l’assessore comunale ai Trasporti Gianluca Di Cocco e il presidente della Regione Francesco Rocca, proprio per discutere le prospettive del servizio urbano e le opportunità legate ai nuovi finanziamenti.

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara il sindaco Matilde Celentano – per la delibera di giunta approvata ieri dalla Regione Lazio che stanzia circa 4 milioni di euro a favore del Comune di Latina per lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico urbani nell’anno 2026. Si tratta di risorse importanti che consentiranno di adeguare il servizio alle reali esigenze dei cittadini. La delibera ha rideterminato i fondi sulla base della popolazione residente e di specifici indicatori di fabbisogno, registrando un incremento di 721.648 euro per Latina. Si passa quindi da 3.364.963 euro del 2025 a un finanziamento pari a 4.086.612 euro per il 2026. Un risultato concreto, frutto di un dialogo costante e costruttivo tra Comune e Regione Lazio, che avrà effetti tangibili sulla qualità della vita dei cittadini. Ringrazio il presidente Francesco Rocca, l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato”.

Sulla stessa linea anche l’assessore Di Cocco, che sottolinea il cambio di passo nella distribuzione delle risorse e le prospettive future di ulteriore rafforzamento del servizio:

“È un segnale chiaro – aggiunge l’assessore Gianluca Di Cocco –: Latina ottiene finalmente un riconoscimento formale del proprio fabbisogno, vedendo così pienamente riconosciuta la propria dignità al pari delle altre città. È un risultato frutto di mesi di lavoro di cui siamo orgogliosi. Con questo intervento si supera il criterio della spesa storica e si avvia un percorso più equo nella distribuzione delle risorse. Il lavoro sul trasporto pubblico locale non si conclude qui. Il presidente Rocca ha manifestato disponibilità ad attivare un tavolo tecnico tra gli assessorati regionali al Bilancio e ai Trasporti, insieme al Comune di Latina, per valutare ulteriori risorse da destinare a migliorare ulteriormente il servizio. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il trasporto pubblico e garantire risposte concrete a una città che per troppo tempo ha ricevuto meno di quanto meritasse”.

L’intervento complessivo della Regione sul trasporto pubblico locale ammonta a oltre 41 milioni di euro, includendo anche risorse per servizi integrativi e per garantire la continuità operativa nelle fasi di transizione del nuovo sistema. Un investimento che punta a migliorare concretamente la mobilità urbana ed extraurbana in tutto il Lazio.