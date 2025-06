Trasporto pubblico, nuova corsa estiva Cotral da Sora a Terracina: via dal 30 giugno

Una nuova opportunità per i cittadini del territorio di raggiungere il mare in modo comodo, economico e sostenibile: è questa la novità annunciata per l’estate 2025 dalla Regione Lazio, con l’attivazione di una corsa aggiuntiva del servizio Cotral sulla tratta Sora-Terracina. Il servizio entrerà in funzione da lunedì 30 giugno e sarà disponibile per tutta la stagione estiva.

A darne notizia è Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, che ha espresso soddisfazione per l’introduzione di questa nuova corsa, sottolineandone l’utilità e la rilevanza per i residenti della zona.

«L’attivazione da lunedì prossimo, 30 giugno, di una corsa aggiuntiva del trasporto pubblico Cotral nel tratto Sora-Terracina è davvero un’ottima notizia per i cittadini della zona. Anche gli orari scelti sono strategici per permettere a chi usufruirà del servizio di poter godere di un’intera giornata al mare – ha dichiarato Righini –. La partenza da Sora, è fissata, infatti, alle ore 8,30, con arrivo a Terracina alle 9,50, mentre il rientro da Terracina è previsto alle 17,30 con arrivo a Sora alle 19,20».

Un servizio pensato per chi non dispone di un mezzo proprio e che permetterà a tanti di godere delle bellezze del litorale laziale.

«Ringrazio, quindi, il presidente Francesco Rocca, l’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e il presidente di Cotral, Manolo Cipolla – ha aggiunto Righini – per aver dato seguito alle istanze del territorio da me rappresentate, offrendo questo importante servizio per il periodo estivo, che consente a chi non ha modo di poter raggiungere una località balneare con i propri mezzi, di poterlo fare con il trasporto pubblico».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di potenziamento dei collegamenti estivi verso le località turistiche del Lazio, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e promuovere una mobilità sostenibile.