Trasporto pubblico, nuovi percorsi sperimentali a Borgo Santa Maria

Dal 15 settembre entrano in vigore tragitti provvisori delle linee 203 e Borgo Bainsizza per garantire collegamenti più agevoli dopo la chiusura del ponte sul canale delle Acque Alte.

“Alla luce di ripetuti incontri con Csc – ha spiegato l’assessore Di Cocco – si è convenuti di istituire tragitti sperimentali in sostituzione di quelli ordinari della linea 203 e della linea Borgo Bainsizza, al fine di agevolare l’uso del trasporto pubblico locale rendendolo più usufruibile anche ai fini della riapertura delle scuole. Le nuove linee sperimentali saranno attivate a partire dal prossimo 15 settembre”.

La linea 203 collegherà Borgo Piave a via Santa Marina passando per via del Crocifisso, via Missiroli, strada Sabotino e strada Macchia Grande; il ritorno sarà su via Santa Maria, strada Macchia Grande, strada Alta e largo Angiolillo. Corse nei giorni feriali alle 6.30, 13.30 e 14.20.

La linea Borgo Bainsizza seguirà invece strada del Bastione, strada Acqua Bianca, via Ponte Rosso, via Moscarello, strada Macchia Grande e via Santa Maria, con ritorno su un percorso parallelo. Le partenze feriali saranno alle 6.50, 9.00, 10.15, 12.45, 13.45, 14.45, 15.20, 17.10 e 18.00, con due aggiunte il sabato alle 8.00 e 14.30.

Resta invariata la linea 209, attiva nei giorni feriali alle 6.45 e 14.20.

“Per quanto riguarda gli orari – ha precisato l’assessore Di Cocco – saranno eventualmente rimodulati, sulla base delle prove di percorrenza valutate nei primi giorni di scuola, con un’intensità di traffico diversa da quella attuale”.