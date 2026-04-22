Trasporto pubblico, vertice a Latina: pronto un contributo straordinario dalla Regione

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi un vertice cruciale per il futuro della mobilità cittadina. L’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco, affiancato dalla dirigente Daniela Prandi, ha incontrato i rappresentanti del sindacato Faisa Cisal per fare il punto sulla gestione del servizio gestito da Csc e affrontare i nodi legati alle risorse finanziarie e alla sicurezza.

Al centro del tavolo, la questione economica. L’assessore Di Cocco ha ribadito che l’amministrazione comunale ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, impegnando le risorse di propria competenza e saldando regolarmente i pagamenti per il servizio erogato. Tuttavia, il vincolo del contratto d’appalto (derivante dalla gara del 2017) impedisce al Comune di stanziare autonomamente somme maggiori rispetto a quelle pattuite.

“L’incontro si è svolto in un clima collaborativo e costruttivo — ha dichiarato l’assessore Di Cocco — e ha permesso di chiarire che il Comune non può stanziare maggiori somme in difformità dal contratto. La Regione Lazio ha già previsto risorse per il 2026 con un incremento di oltre 721mila euro, ma al momento mancano fondi aggiuntivi per il biennio 2024-2025”.

Proprio per coprire il buco delle annualità 2024 e 2025, si è aperta una trattativa con i vertici regionali. Dopo un colloquio tra il sindaco Matilde Celentano, il presidente Francesco Rocca e l’assessore regionale Fabrizio Ghera, la Regione ha manifestato la disponibilità a erogare un contributo straordinario.

La condizione necessaria è la presentazione di una relazione dettagliata sui maggiori costi sostenuti dall’azienda Csc. Il Comune ha già sollecitato tale documentazione per poter inoltrare formalmente la richiesta di fondi agli uffici regionali.

Non solo conti, ma anche qualità del servizio. Durante il confronto con Faisa Cisal sono state sollevate segnalazioni relative alla manutenzione dei mezzi e alla sicurezza. Su questo punto, l’assessore è stato perentorio: “L’amministrazione dispone degli strumenti necessari per garantire il rispetto degli obblighi contrattuali e si è già attivata in questa direzione. Resta massima la nostra disponibilità nei confronti di cittadini, lavoratori e azienda per assicurare un servizio efficiente”.