Trasporto scolastico, stipendi arretrati a Terracina: interviene l’assessore Rossi

Senza stipendio da tre mesi. Queste le condizioni degli operatori impiegati nel trasporto scolastico a Terracina. Ora l’intervento dell’assessore al Trasporto Scolastico e Servizi Sociali, Nicoletta Rossi, che afferma di aver chiesto chiarimenti alla ditta:

“In merito alla richiesta del Gruppo Consiliare del Pd sulla sicurezza del servizio del trasporto scolastico e del rispetto degli obblighi verso i lavoratori, ho immediatamente avviato le verifiche necessarie. Ad oggi il servizio di trasporto scolastico è gestito dalla Ditta B.I.S., che risulta con il DURC regolare e alla quale le fatture sono sempre state prontamente liquidate, e ai nostri uffici non è arrivata alcun tipo di contestazione. Ad ogni buon fine, abbiamo richiesto alla Ditta di essere edotti sul reale stato della situazione. La sicurezza e l’efficienza del trasporto scolastico sono fondamentali, così come il benessere dei dipendenti che prestano questo prezioso servizio per la comunità”.