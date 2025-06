Traversata a nuoto Ponza–San Felice Circeo: sabato 14 giugno la II edizione

Sabato 14 giugno 2025 si rinnova l’appuntamento con una delle prove di resistenza più affascinanti del Mediterraneo: la Traversata a Nuoto Ponza–San Felice Circeo, giunta alla sua seconda edizione moderna. Una sfida che negli anni ’80 e ’90 ha fatto sognare generazioni di sportivi e che oggi torna con una formula rinnovata e più accessibile, grazie all’organizzazione dell’ASD Nuotando con Amore – Swimming Travel in collaborazione con i Comuni di San Felice Circeo e Ponza.

Partenza alle 7:30 da Gavi, arrivo a piazza Cresci

Il via è previsto alle 7:30 dalla suggestiva zona di Gavi, a Ponza. L’arrivo, dopo 36 km di traversata in mare aperto, sarà sulla spiaggia libera di San Felice Circeo, all’altezza di piazza Cresci. La flottiglia di supporto salperà dal porto di San Felice Circeo alle 6:00 per raggiungere il punto di partenza della gara, con l’evento che si concluderà entro le 19:00.

La grande novità: la formula a staffetta

La traversata si svolgerà in parte in modalità solitaria, per chi vorrà affrontare la sfida nella sua forma più pura, e in parte con staffette a squadre, per permettere la partecipazione anche a nuotatori meno esperti o a chi vuole vivere l’esperienza in gruppo. In tutto, saranno circa 50 i partecipanti in mare.

Sicurezza e organizzazione ai massimi livelli

L’evento prevede un’imponente macchina organizzativa, con un rapporto 1:1 tra atleti e barche d’appoggio, la presenza di assistenti bagnanti, personale medico a bordo e una barca ammiraglia dotata di medico rianimatore.

Parlano gli organizzatori e le istituzioni

“Abbiamo accolto con entusiasmo la seconda edizione della Traversata a Nuoto Ponza–San Felice Circeo”, commenta il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo. “Dopo decenni di silenzio, questa manifestazione storica è tornata a vivere grazie al lavoro condiviso tra istituzioni, organizzatori e comunità. Non si tratta solo di una gara: è un simbolo di passione, tenacia e collaborazione”.

Sulla stessa linea l’assessore allo Sport, Felice Capponi: “La Traversata rappresenta un grande risultato sportivo e organizzativo. La nuova formula rende la sfida accessibile e coinvolgente. È la dimostrazione concreta di cosa si può realizzare quando si lavora insieme con visione e determinazione”.

Entusiasta anche Luciano Vietri, presidente dell’ASD Nuotando con Amore – Swimming Travel: “Abbiamo voluto riportare in vita una delle sfide natatorie più belle e suggestive del nostro territorio. Con la formula a staffetta più persone potranno vivere l’emozione della traversata, mantenendo intatto il fascino originario”.

Un evento che unisce sport, territorio e memoria

La Traversata Ponza–Circeo è più di una gara: è un viaggio nella bellezza del Tirreno e un tributo alla storia dello sport laziale. L’edizione 2025 si annuncia come un grande momento di sport e partecipazione, nel cuore di uno dei tratti di costa più amati d’Italia.