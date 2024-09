Travolto dal cingolato mentre lavora la terra, grave un 31enne a Cisterna

Stava lavorando la terra all’interno della sua azienda agricola di Doganella quando, per cause ancora da stabilire, è scivolato ed è stato investito dai cingoli del suo trattore. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, la situazione è degenerata in pochi minuti con il cingolato che è passato sulle gambe del 31enne provocandogli gravi ferite agli arti inferiori e al femore.

Immediato l’allarme al 118, poco dopo infatti sul posto è sopraggiunta un’ambulanza, che dopo aver stabilizzato il giovane imprenditore, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza al Goretti di Latina. L’uomo, tutt’ora ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale del capoluogo, ha riportato la frattura delle caviglie e del femore e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato di Cisterna, intervenuti sul luogo del l’incidente insieme all’Ispettorato del Lavoro per chiarire l’esatta dinamica del gravissimo incidente sul lavoro.