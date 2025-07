Travolto e abbandonato: caccia al pirata della strada che ha ucciso Kalou Ulrich

Un uomo di 33 anni, rifugiato originario della Costa d’Avorio, è stato travolto e ucciso sabato sera da un mezzo in corsa lungo via Acque Alte, alle porte di Borgo Podgora. La vittima si chiamava Kalou Ulrich e stava tornando in bicicletta al centro di accoglienza di strada Santa Croce, dove viveva. A investirlo sarebbe stato un mezzo pesante, il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso. Il corpo è stato trovato solo la mattina successiva in un canale a bordo strada, a circa quattro chilometri dalla struttura in cui alloggiava.

La tragica scoperta è avvenuta dopo ore di ricerche avviate dai responsabili della cooperativa che gestisce il centro, preoccupati per il mancato rientro del giovane. A indirizzarli sono state alcune segnalazioni di residenti che, nella notte tra sabato e domenica, avevano udito un forte boato simile a quello di un incidente.

Il corpo del 33enne giaceva tra le sterpaglie del canale, come riportato da LatinaOggi, poco distante dal civico 83 di via Acque Alte. A pochi metri, la sua bicicletta era completamente distrutta: la ruota posteriore strappata via, la sella spezzata, a conferma della violenza dell’impatto. Sull’asfalto, una lunga frenata compatibile con ruote larghe e distanziate ha rafforzato l’ipotesi che a travolgerlo sia stato un autocarro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina e gli investigatori della sezione di Latina, coordinati dal commissario capo Pietro Cecere, per ricostruire con esattezza la dinamica e individuare il responsabile. Alcuni frammenti ritrovati lungo il ciglio della strada potrebbero essere appartenuti al mezzo in fuga e rappresentano un elemento chiave nelle indagini. Le testimonianze degli abitanti della zona, così come le eventuali immagini di videosorveglianza, saranno determinanti per restringere il cerchio.

Secondo i primi rilievi, l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 22 di sabato sera: Kalou stava percorrendo la strada da Borgo Piave verso Borgo Podgora quando è stato tamponato violentemente e sbalzato fuori carreggiata, nel canale. L’autista del mezzo si sarebbe fermato per un attimo, come suggeriscono le tracce, ma poi avrebbe deciso di allontanarsi.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso, con inchiesta affidata al sostituto procuratore Marina Marra. La salma del 33enne è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Kalou era arrivato in Italia in cerca di un futuro e aveva trovato rifugio nella provincia pontina. Ma la sua vita è stata spezzata da chi, al volante, ha ignorato ogni dovere e ha deciso di lasciare un uomo a morire sull’asfalto.