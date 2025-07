Travolto e ucciso da un’auto, Aprilia piange Litterio Tranchina

Un incidente stradale ad Aprilia, sulla Nettunense, ha spezzato la vita del 72enne Litterio Tranchina, che era appena uscito dal forno per comprare il pane.

L’uomo stava tornando verso la sua auto quando è stato investito da una Mercedes CLK guidata da un 70enne di Marino, in transito verso Aprilia. L’impatto è stato violento: Tranchina è stato sbalzato sul cofano e contro il parabrezza, per poi cadere sull’asfalto privo di sensi.

Il conducente, sotto shock, si è fermato immediatamente, allertando i soccorsi insieme ad alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ariccia e il personale del 118, che ha tentato di rianimare l’uomo sul posto prima di trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli. Purtroppo, per il 72enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

L’automobilista è risultato negativo ai test per alcol e sostanze stupefacenti. La Procura di Velletri ha comunque aperto un fascicolo per omicidio stradale, come atto dovuto, e ha disposto l’autopsia sul corpo, trasferito al Policlinico di Tor Vergata. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, accertando velocità e responsabilità, anche attraverso le immagini delle telecamere della zona.

Litterio Tranchina era originario di Ustica e viveva nella zona di via dei Rutuli. Lascia la moglie e due figli. Dalla sua isola natale sono arrivati messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, colpita da un dolore improvviso che ha scosso la comunità.