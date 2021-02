Travolto e ucciso di ritorno dai campi, auto pirata a Le Ferriere

APRILIA – Valutano tutti gli indizi e le tracce del violento impatto gli agenti della Polstrada di Aprilia e Latina, che stanno ricostruendo quanto accaduto intorno le 17, quando due braccianti agricoli sono stati travolti da un’auto che ha proseguito la marcia. E’ successo nei pressi de Le Ferriere, lungo la via che collega i comuni di Aprilia e Nettuno.

Un uomo è morto, un pakistano di 31 anni, un altro, indiano di 29 anni, è ricoverato presso gli Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno. Trovato sul posto anche quel che resta di una bici dopo un impatto tremendo.

I due, braccianti agricoli, erano di ritorno a casa. Scarsa condizioni di visibilità e la mancanza minima di sicurezza dei braccanti agricoli in bicicletta, sono le cause dell’ennesima tragedia. A questa si aggiunge l’omissione di soccorso di qualcuno, che, magari impaurito dall’accusa di omicidio stradale, è fuggito via lasciandosi alle spalle morte e miseria.

Eppure alcuni parte di auto trovate sull’asfalto e ai margini della carreggiata, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcune attività vicine, potrebbe portare presto la Polizia Stradale ad individuare l’auto e il conducente.