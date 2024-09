Travolto in bici sulla Pontina, muore al Goretti un 34enne indiano

Come riportato da Latina Oggi, non ce l’ha fatta Grewal Gagandeep Singh, il 34enne di origini indiane che nella prima mattinata di ieri è stato investito mentre era in sella alla sua bici sulla Pontina all’altezza di Aprilia2.

Troppo gravi le lesioni riportate dall’uomo che in un primo momento era stato trasportato al Città di Aprilia ma poi, una volta valutate le condizione gravissime, era stato trasferito d’urgenza al Goretti. Per il 28enne alla guida dell’auto, una Mercedes Classe A è scattata la denuncia per omicidio stradale.