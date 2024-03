Travolto in bici sull’Epitaffio, martedì i funerali di Mario Lazzarini

Si svolgeranno martedì 2 aprile alle ore 15 nella chiesa di Santa Rita di Latina, i funerali di Mario Lazzarini, il 28enne che, nella tarda serata di martedì scorso, è stato investito e ucciso da un suv mentre viaggiava a bordo della sua bici lungo via Epitaffio.

Come da prassi, la Procura di Latina, ha avviato un procedimento penale per il reato di omicidio stradale per il 45enne che viaggiava a bordo dell’auto, una Volkswagen Tiguan. Gli inquirenti dovranno chiarire cause e responsabilità del tragico scontro, c’è da capire cosa ha causato il tamponamento del ciclista che pedalava a bordo strada in un tratto sufficientemente illuminato. Il 28enne, dopo esser stato sbalzato dalla sua bici, ha impattato violentemente contro il parabrezza finendo poi lungo un canale che costeggia la carreggiata.

Sul corpo del giovane, il sostituto Procuratore Giuseppe Miliano, ha disposto l’autopsia e nella giornata di giovedì 27 marzo ha affidato l’incarico al medico legale Cristina Setacci che, nella giornata di ieri ha proceduto all’esame. Esame a cui hanno partecipato il consulente tecnico per la parte offesa e il medico legale Antonio Grande messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A.(società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini).

Mario Lazzarini ha lasciato in un dolore immenso la mamma Liliana, il fratello Alessandro Elias, la fidanzata Valentina e altri parenti, in particolare cugini, a cui era molto legato. Nato e sempre vissuto a Latina, Mario Gustavo Lazzarini era conosciutissimo e ben voluto da tutti in città, anche per aver lavorato per diversi anni come cameriere nel noto locale “El Paso”, e aveva tantissimi amici che condividevano con lui varie passioni come quella per il calcio, che praticava abitualmente: era tifosissimo del Milan. “Un ragazzo solare, allegro, sempre con il sorriso sulla labbra, che si faceva voler bene da tutti” lo piange la mamma, che ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini in questi giorni di profondo lutto.