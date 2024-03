Stava pedalando in sella alla sua bici lungo via Epitaffio quando è stato travolto e ucciso da un suv guidato da un 45enne che viaggiava in direzione Latina Scalo. Nella tragedia, avvenuta questa notte, ha perso la vita Mario Lazzarini, 28enne di Latina.

Vano l’intervento dei sanitari del 118, arrivati poco dopo sul luogo dell’incidente, il giovane è morto sul colpo. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Latina che hanno denunciato il conducente per omicidio stradale.