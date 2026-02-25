Tre anni di governo, il bilancio di Sambucci nella sua Cisterna

Un bilancio politico e amministrativo dei primi tre anni di governo, dal livello nazionale a quello regionale, con un’attenzione particolare alle ricadute sul territorio pontino. È questo il filo conduttore dell’incontro che si è svolto a Cisterna di Latina, promosso da Fratelli d’Italia e ospitato dall’onorevole Vittorio Sambucci, di Cisterna, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.

All’iniziativa hanno preso parte anche il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, e l’assessore regionale al Bilancio e all’Agricoltura Giancarlo Righini, in un appuntamento organizzato dal coordinatore cittadino di FdI Gerardo Boccabella e dedicato a fare il punto sulle principali misure messe in campo negli ultimi tre anni.

Al centro del dibattito, le politiche per lo sviluppo economico, il sostegno al comparto agricolo e gli investimenti sulle infrastrutture e sull’edilizia scolastica. Temi che, secondo quanto emerso nel corso dell’incontro, hanno avuto un impatto diretto anche sul territorio di Cisterna e dell’intera provincia di Latina.

Nel suo intervento, Sambucci ha rivendicato il lavoro svolto in sinergia tra Regione Lazio e Governo nazionale, soffermandosi in particolare sulle modifiche alla legge regionale 38, sul sostegno alle aziende colpite dalla crisi del kiwi e sugli interventi previsti per la città di Cisterna, a partire dall’efficientamento energetico degli edifici scolastici e dai lavori sulla viabilità.

«Tre anni di governi Meloni e Rocca stanno cambiando in meglio l’Italia, il Lazio e la provincia di Latina. Ho avuto il piacere di ospitare un incontro importante, nella mia città, Cisterna di Latina, organizzato in maniera impeccabile da Gerardo Boccabella, coordinatore cittadino di FdI ed impreziosito dalla presenza del presidente della commissione Finanza della Camera, on. Marco Osnato e dell’assessore regionale a Bilancio e Agricoltura, Giancarlo Righini, per evidenziare quanto fatto di positivo per le nostre comunità in questo triennio di governo. Grazie all’incredibile lavoro di squadra fatto con la giunta regionale e con il Governo, sono arrivati risultati per i nostri territori. Abbiamo lavorato con determinazione sulle modifiche alla Legge Regionale 38, intervenendo per correggere rigidità che penalizzavano il nostro tessuto produttivo e agricolo, particolarmente impattante sulla nostra provincia. Abbiamo reso le norme più aderenti alla realtà del territorio, più funzionali alle esigenze delle imprese e delle comunità locali. Partita come una mia proposta di Legge e resa subito efficace, grazie alla caparbietà dell’Assessore Righini, con l’approvazione del Collegato 2024. Abbiamo affrontato la drammatica crisi determinata dalla moria del kiwi, segnando un punto di svolta netto rispetto al passato. Con l’Assessore Giancarlo Righini abbiamo coinvolto sin da subito il Governo e con il Ministro Francesco Lollobrigida abbiamo affrontato con tutti i mezzi a disposizione il tema riconoscendo importanza e considerazione ad un settore fondamentale per il nostro territorio. Parliamo di famiglie, di aziende, di storie di sacrificio che rischiavano di essere cancellate. Complessivamente sono state oltre 170 le aziende beneficiarie, per un importo che supera i 6 milioni di euro, reso possibile grazie alle risorse nazionali e all’impegno diretto della Regione Lazio. Un intervento che rappresenta un fatto senza precedenti. Abbiamo portato Cisterna al centro delle politiche regionali sugli investimenti. Ho avuto l’onore di essere eletto nel novembre scorso alla presidenza della XI Commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. Ci siamo battuti perché la città rientrasse nei finanziamenti per l’efficientamento energetico delle scuole. 1 milione e 800 mila euro che garantiranno migliorie a cinque plessi scolastici. Abbiamo lavorato con Astral per il rifacimento e la messa in sicurezza di tratti fondamentali della nostra viabilità cittadina. Gli interventi che abbiamo garantito noi dalla Regione per il nostro comune partiranno quest’anno. Sarà mio compito vigilare e spronare l’amministrazione a dar seguito a quanto burocraticamente di loro competenza. Queste alcune delle principali missioni portate a termine per la nostra comunità: io sono per ascoltare il territorio, trasformare le richieste in atti concreti. E continuerò a farlo con la stessa determinazione fino in fondo».

Secondo quanto illustrato, gli interventi già finanziati e quelli in fase di avvio rappresentano una parte delle politiche regionali indirizzate al territorio pontino, con particolare attenzione ai settori produttivi e alle infrastrutture strategiche. Un percorso che, nelle intenzioni dei promotori dell’incontro, dovrebbe proseguire anche nei prossimi mesi con nuovi provvedimenti e investimenti mirati.