Torna l’incubo del piromane in centro a Latina. Questa notte, per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco – ma si tende ad escludere la natura accidentale del fatto – tre auto sono andate distrutte mentre erano parcheggiate a causa delle fiamme. E’ accaduto tra le 3 e le 4 in via Scaravelli, via Michelangelo e via Cellini, strade limitrofe all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Latina e alcune volanti della polizia.