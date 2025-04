Tre giornate a Di Livio: il capitano del Latina ha finito la stagione

Lorenzo Di Livio ha finito la sua stagione. Gli è costata cara l’espulsione subita contro il Trapani nella gara di sabato scorso, quando il capitano ha lasciato i nerazzurri in inferiorità numerica compromettendo in quel modo l’andamento della partita. Per Di Livio sono arrivate tre giornate di squalifica “per aver protestato nei confronti dell’Arbitro rivolgendogli una frase offensiva; dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro proferendo nei suoi confronti un ulteriore frase offensiva”.

Per il Latina anche 400 euro di ammenda da parte del Giudice Sportivo: “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 38° minuto del primo tempo e al 5° minuto di recupero del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze”.