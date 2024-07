Tre incendi assediano le vegetazioni di Itri, Lenola e Fondi

Sono al lavoro dall’alba di questa mattina gli uomini dei vigili del fuoco di Latina per domare le fiamme scaturite tra le vegetazioni di tre diversi comuni pontini. Il primo riguarda Lenola dove le fiamme hanno avvolto oltre 30km tra pinete e macchia mediterranea in località Monte Schierano Necessario dove si è reso necessario l’intervento di due canadair. Il secondo incendio ha colpito la zona di Vastomano/Monte Grande ad Itri. Anche qui servito l’intervento di due canadair, a supporto di una squadra di terra per domare le fiamme in un tratto impervio. Nell’ultimo caso le fiamme hanno colpito la località Le Querce a Fondi dove, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e quelle della protezione civile, è intervenuto anche un elicottero antincendio della flotta regionale.