Tre incendi in due giorni, le fiamme attraversano la provincia di Latina

La provincia di Latina fa ancora da sfondo a quello che nell’ultimo periodo è diventato un vero e proprio allarme, quello degli incendi. Tre episodi negli ultimi due giorni hanno colpito e distrutto macchie mediterranee, terreni agricoli e vegetazioni. Nel primo episodio le fiamme hanno interessato un’allevamento di lumache nel territorio di Aprilia dove, a causa di un cortocircuito all’interno dell’impianto di pompaggio, è scoppiato un incendio che ha divorato i container adibiti a uffici e magazzini, propagandosi nelle campagne circostanti e assediando proprietà private e terreni incolti. Tempestivo è stato l’intervento degli uomini delle squadre dei vigili del fuoco di Aprilia che, assieme ai volontari della protezione civile, in breve tempo hanno messo in sicurezza la zona.

Il secondo caso riguarda le zone di Ceriara di Sezze. Le fiamme, secondo gli investigatori di origine dolosa, hanno interessato ettari e ettari di vegetazione lambendo le abitazioni antistanti. Anche qui è stato tempestivo l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile che hanno evitato il peggio. Episodio analogo anche in località Capocroce a Sonnino, le fiamme hanno interessato alcuni ettari di terreno tra le colline del paese lepino. Sono durate per ore le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco affinchè le fiamme non si propagassero a ridosso delle abitazioni.