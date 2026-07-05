Tre milioni di euro per il recupero dei beni confiscati alla criminalità

La Regione Lazio ha pubblicato il bando “Beni confiscati e spazi di legalità 2026”, stanziando 3 milioni di euro per il recupero e la riqualificazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Le risorse sono destinate a Comuni, Province, Roma Capitale e Città Metropolitana con l’obiettivo di trasformare questi beni in spazi dedicati a inclusione sociale, servizi educativi, accoglienza e sostegno alle vittime di reato.

Il contributo massimo previsto è di 200mila euro per progetto e potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili. Le domande potranno essere presentate fino al 20 settembre 2026.

“Restituire questi patrimoni alle comunità significa trasformare luoghi simbolo dell’illegalità in spazi di crescita e sviluppo collettivo”, ha dichiarato Luisa Regimenti, sottolineando l’impegno della Giunta regionale nel promuovere la cultura della legalità attraverso interventi concreti sul territorio.