Tre settimane di basket in Piazza del Popolo, conto alla rovescia

Dopo il sorteggio dei due gironi Senior e la compilazione del calendario, insieme a quello Junior a girone unico, tra poche ore saranno noti anche i roster delle 14 squadre che daranno vita al I Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza, organizzato dall’associazione Gli Amici del Basket. Torneo FIP patrocinato dal Comune di Latina. Latina tornerà a vivere dal 1° al 21 luglio le grandi serate della pallacanestro, disciplina di grande tradizione nel capoluogo pontino e in provincia. Si gioca in Piazza del Popolo, che diventerà un villaggio sportivo con tre campi gara, di cui due riservati al minibasket, tribuna da 200 posti, area food. L’arena prenderà forma entro il fine settimana. Sarà una manifestazione sportiva molto rappresentativa della provincia, da nord a sud, per un totale di 40 partite complessive, disputate da 196 giocatori (14 per roster).

Come da regolamento, la composizione delle squadre è suddivisa in fasce, secondo la categoria di militanza dei giocatori, assolute per le giocatrici.

Calendario alla mano, non ci sarà soluzione di continuità nei 21 giorni di torneo, con l’eccezione rispetto alla regola di due match a serata (alle 19 Junior e alle 21 Senior), del 13 luglio con unico match Junior alle 19 che concluderà la fase a gironi, e il 14 luglio, stesso orario, con il primo match dei quarti di finale Senior. Per il resto sarà full immersion dal tramonto a tarda sera.

Unica variazione degli orari dei match nella giornata inaugurale del Trofeo Città di Latina, in programma alle 19.30 e 21.30 con l’intervento alle 19 del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il sindaco Matilde Celentano, al quale seguirà la presentazione delle 14 squadre partecipanti. Nella categoria Junior alla squadra vincitrice andrà il premio alla memoria di Pino D’Alessandro, per anni presidente provinciale del CONI, grande promotore dello sport pontino.