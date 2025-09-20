Trecento nuove telecamere a Latina, Palazzo: “Passo importante per la sicurezza”

Dopo l’escalation di episodi criminali che ha destato preoccupazione tra i cittadini, Latina riceve un intervento concreto dalla Regione Lazio. Il presidente Francesco Rocca, nel corso di un incontro con il sindaco Matilde Celentano, ha annunciato l’installazione di 300 nuove telecamere di sorveglianza in città.

L’assessore regionale Elena Palazzo ha commentato:

«Voglio ringraziare il presidente Rocca per il suo impegno concreto a Latina. L’installazione di 300 nuove telecamere è un passo importante per aumentare la sicurezza nella città. Il messaggio è chiaro: Latina non verrà lasciata da sola.

Esprimo la mia totale solidarietà al sindaco Matilde Celentano in questo momento complesso. Sono orgogliosa di far parte di questa Giunta che si impegna a continuare a lavorare per rendere Latina un posto più sicuro e tranquillo per i suoi cittadini».

Le nuove telecamere rappresentano un passo significativo della strategia regionale a sostegno del Comune per garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini.