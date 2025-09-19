Triathlon, a Latina la Mixed Relay in memoria di Federico Salvagni

Sarà dedicata alla memoria di Federico Salvagni, il ragazzo di 17 anni investito e ucciso a Terracina da un’auto pirata, la gara di Mixed Relay in programma questa domenica a Foce Verde. L’evento, che vedrà gli atleti impegnati in una staffetta composta da nuoto, corsa e bici, si svolgerà con squadre miste in cui gareggeranno, nell’ordine, uomo-donna e donna-uomo. Non sarà soltanto una competizione sportiva, ma anche un importante momento di preparazione. Le squadre utilizzeranno infatti la prova come allenamento in vista della Coppa delle Regioni, in programma a Roma il 4 ottobre, all’interno della World Triathlon Cup. La manifestazione, organizzata dalla Associazione Sportiva Guida Sicura (ASGS), sarà gratuita per tutti gli atleti. Ma soprattutto porterà al centro del dibattito un tema cruciale, ossia quello la sicurezza stradale.

“Abbiamo avuto il permesso dei genitori – spiega Massimiliano Zanetti, presidente dell’Associazione Sportiva Guida Sicura – e abbiamo voluto intitolare la gara a Federico, per non dimenticare la sua storia e per trasformarla in un’occasione di sensibilizzazione. Ogni volta che veniamo tra Sabaudia e Latina leggiamo di incidenti, spesso mortali, sulle stesse strade. Il nostro obiettivo è promuovere prudenza e attenzione, in particolare tra i giovani”.

Accanto alla gara sportiva, il 20 e 21 settembre sarà allestito il Villaggio della Sicurezza, dove cittadini e appassionati potranno ricevere consigli pratici e partecipare ad attività educative. Previsti anche test di guida con piloti-istruttori BMW, che metteranno gratuitamente a disposizione le loro moto per diffondere la cultura di una guida più sicura e responsabile.