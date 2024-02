Tribunale di Latina, parcheggi rosa e la targa contro la violenza sulle donne

Sono stati realizzati due parcheggi per i veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con figli di età non superiore ai due anni adiacenti all’ingresso del tribunale. Inoltre è stata ripristinata la targa celebrativa sulla panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Esprime soddisfazione in un comunicato l’ordine degli avvocati di Latina:

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina, unitamente al Comitato Pari Opportunità promotore e autore dell’iniziativa, manifesta soddisfazione per la realizzazione di due stalli riservati alla sosta per i veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con figli di età non superiore ai due anni.

Tali spazi sono situati nell’area di parcheggio adiacente al cancello carrabile di “accesso” al Tribunale di

Latina, già destinata ai veicoli autorizzati e delimitata da strisce gialle.

Nel contempo siamo lieti di comunicare che è stata ripristinata la targa apposta sulla panchina rossa situata di fronte al Tribunale, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, che era stata tristemente

oggetto di atti vandalici negli scorsi mesi.

Si ringrazia vivamente la Presidente del Tribunale, Dr.ssa Caterina Chiaravalloti, che ha condiviso entrambi i progetti autorizzandone la realizzazione, unitamente all’assessore ai lavori pubblici del Comune di Latina, Dr. Massimiliano Carnevale, il quale si è adoperato per ottenere celermente la delibera istitutiva presso gli uffici competenti.”