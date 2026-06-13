Trionfo tricolore nella kickboxing, la pontina Anna Maria Belardi premiata in Comune

E’ di Latina la nuova campionessa italiana di kickboxing, categoria Light Contact -55kg. La giovane atleta pontina Anna Maria Belardi ha scritto una pagina importante della sua carriera sportiva conquistando il titolo nazionale nella specialità Light Contact, per la categoria Under 55 kg. Il prestigioso traguardo è arrivato a San Severo, in provincia di Foggia, durante le finali nazionali che hanno visto sfidarsi i migliori talenti della disciplina provenienti da tutta Italia.

Allenata dal maestro Gianluca Lorusso della scuderia “Team Lorusso Pro Fight Latina”, la giovane pontina si è distinta sul ring pugliese per un’eccellente fluidità tecnica, grande determinazione e una solida preparazione atletica. Qualità che le hanno permesso di imporsi nettamente sulle dirette avversarie e di andare a prendersi con merito il gradino più alto del podio.

Per celebrare questo straordinario successo, che dà grande lustro a tutto il movimento marziale della città di Latina, l’atleta e il suo tecnico sono stati ricevuti e premiati in Comune dall’Assessore allo sport Andrea Chiarato, che ha voluto complimentarsi a nome della comunità per il prestigioso titolo conquistato.