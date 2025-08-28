Tripodi: “Foto rubate e odio online, nel progetto Oltre il Silenzio anche queste violenze”

Solidarietà alla consigliera comunale Valeria Campagna e un richiamo forte alle istituzioni sul tema delle violenze digitali. Orlando Angelo Tripodi, esponente di Forza Italia alla Pisana e presidente della commissione Lavoro, formazione e pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio, è intervenuto dopo la vicenda delle foto rubate e manipolate della giovane esponente del Pd, finite online accompagnate da commenti sessisti.

“Leggere la notizia delle foto rubate e dei post sessisti che hanno colpito la giovane consigliera del Pd, Valeria Campagna, mi lascia profondamente indignato”, ha dichiarato Tripodi, esprimendo solidarietà non solo a lei, ma a tutte le donne vittime di attacchi digitali: “Dalla Meloni alla Schlein, a nessuna deve essere negata dignità e libertà per la sola ragione di esporsi nella vita pubblica”.

Tripodi ha definito il fenomeno “una vera emergenza digitale” e ha sottolineato come il web, anziché strumento di libertà, troppo spesso diventi “un’arma nelle mani di chi odia e vuole umiliare”. Da qui la necessità, secondo il consigliere regionale, di non limitarsi più a dichiarazioni di vicinanza, ma di mettere in campo “un impegno concreto e collettivo per educare, prevenire e punire chi commette simili atti”.

Infine, l’annuncio: all’interno del progetto regionale “Oltre il Silenzio”, già avviato da Tripodi per raccogliere testimonianze di vittime di violenza, sarà inserita anche questa nuova forma di aggressione digitale. “Raccontare, dare voce, rompere il silenzio – ha concluso – è il primo passo per costruire consapevolezza e pretendere strumenti di tutela più efficaci”.