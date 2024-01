Tripodi in Fratelli D’Italia, Schiboni: “Ogni giorno più forti”

“Forza Italia continua a crescere all’insegna dei valori e degli obiettivi che si pone nell’interesse delle comunità che rappresenta. In questa ottica l’entrata nel nostro partito del consigliere regionale Angelo Tripodi rafforza non solo la nostra compagine ma soprattutto la voce del territorio pontino anche in consiglio regionale. Ad Angelo, con cui in questi mesi abbiamo avviato una proficua collaborazione anche nella commissione consiliare che presiede, non posso che dare il benvenuto certo che saprà con l’esperienza e la determinazione che lo contraddistinguono dare un contributo importante al lavoro che Forza Italia sta portando già avanti nella nostra regione”.

Così in una nota l’assessore regionale del Lazio al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Giuseppe Schiboni.