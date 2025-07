Tripudio alla BIP Arena per gli Space Jumpers: oggi al via i quarti di finale

Una serata di puro spettacolo ha acceso ancora una volta la BIP Arena, che sabato ha ospitato una delle giornate più intense ed emozionanti del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Pallacanestro giocata, cultura sportiva e grande show con il dunk acrobatico hanno infiammato il pubblico presente, accorso in massa sulle tribune.

L’apertura di serata è stata dedicata al ricordo del dottor Emmanuel Miraglia, presidente del gruppo sanitario Giomi, gold partner del torneo, scomparso recentemente. In suo onore è stato osservato un minuto di raccoglimento, seguito da un lungo applauso.

L’ultima sfida dei gironi

Sul parquet si è giocata New Age Erborist – Unicorneria, ultimo match del Girone A Junior, terminato con un perentorio 112-61 a favore dei primi. Una vittoria che ha consegnato a New Age Erborist il secondo posto nel girone, alle spalle di GlobalTel. La gara è stata decisa già nel primo quarto con un parziale travolgente, poi confermato da una gestione impeccabile del match nei restanti tre periodi.

La cultura della palla a spicchi: il libro su Jokic

Subito dopo, spazio alla cultura sportiva con la presentazione del libro “The Joker”, biografia della stella NBA Nikola Jokić scritta dal giornalista Marco Munno, collaboratore di Sky Sport Basket. Il volume racconta l’ascesa del talento serbo dai campi di Sombor alla consacrazione con i Denver Nuggets.

Showtime con gli Space Jumpers

Il gran finale è stato affidato agli Space Jumpers, al secolo Skyone (Salvo) e Mr Jump (Marco), protagonisti del dunk show che ha lasciato il pubblico senza fiato. Acrobazie, schiacciate e interazione col pubblico hanno trasformato il campo in un’arena spettacolare. “Abbiamo iniziato nel 2018, da un campetto a Milano, oggi giriamo l’Europa portando la nostra passione ovunque”, hanno raccontato. Al termine dello show, una vera e propria invasione di bambini e ragazzi per chiedere autografi. I due dunker sono stati premiati con una targa da Luca Rizzi, direttore tecnico del BiP e delegato FIP.

⸻

Quarti di finale: al via la fase decisiva del torneo

Questa sera, domenica 14 luglio, scattano i quarti di finale Junior e Senior. Di seguito il tabellone completo delle sfide:

13 luglio

Junior – GlobalTel vs Electricplanet/La Bottega del Fornaio

Senior – Neri Farina vs Carrozzeria Falcone

14 luglio

Junior – New Age Erborist vs Coronet

Senior – Generali Assicurazioni vs 3E Geco

15 luglio

Junior – Sapore di Sale vs Ultrasolar

Senior – Benacquista Assicurazioni vs Monium

16 luglio

Junior – Unicorneria vs Virtus Aprilia

Senior – Farmacia Isonzo vs Pasta La Forza

⸻

Tabellino NEW AGE ERBORIST – UNICORNERIA 112 – 61 (32-14; 30-22; 25-9; 25-16)

New Age Erborist:

R. Colarullo 6, Mascetti 13, Troiso 11, Dvornic 20, Mastrobattista 8, Panella 2, Penazzi 14, Petrillo 4, Cenci 10, Maliziola 9, Ricci 5, Turato 2, Brombin.

Coach: L. Colarullo – Antoniani

Unicorneria:

N. Antonucci 15, G. Antonucci 2, Salvucci 2, Palombi, Ciotti 28, Mantua, Greco, Ruzza 10, Federici 3.

Coach: Tonini

Arbitri: Santini – Pirani

Ufficiali: Ciotti – Persi