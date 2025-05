Trofeo Città di Fondi, la scherma torna protagonista

Questo weekend al Palazzetto di Fondi, la scherma è protagonista con la terza edizione del Trofeo Città di Fondi 2025. E’ un importante occasione per gli atleti di spada, fioretto e sciabola, locali e non, di tutte le età e livelli, per competere l’accogliente cornice della città pontina.

L’evento, patrocinato dal Comune di Fondi ed organizzato dal Club Scherma Fondi con il Comitato Scherma Lazio, è alla terza edizione, ma quest’anno presenta un calendario denso di gare, sia individuali che di squadra. Non mancherà inoltre, un torneo promozionale per i piccolissimi.

Un’occasione unica anche per la comunità locale e per il territorio per celebrare la passione per lo sport ed ospitare la Federazione Scherma ed i suoi rappresentanti, tecnici e personale.

Il torneo Città di Fondi si svolgerà su due giorni a partire dalle ore 10.00. Il programma dettagliato è pubblicato sul sito web della Federazione Lazio e sul luogo della gara.