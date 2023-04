Basket, ‘Trofeo Città di Fondi’: vince la squadra laziale

La vincitrice del Primo Trofeo Città di Fondi, il torneo nazionale di basket under 15 che si è svolto il 22 e il 23 aprile al Palazzetto dello Sport, è la squadra laziale.

Tantissimi gli atleti provenienti da ben quattro regioni italiane che si sono distinti sul campo di gioco come negli spogliatoi in un weekend di sport, agonismo, ma anche amicizia e divertimento.

Sul secondo e terzo gradino del podio Campania, con 2 gare vinte e una persa, e Puglia con una vittoria e due sconfitte. Fanalino di coda la Calabria i cui atleti si sono però resi autori di ottime performance.

Nelle fasi finali del torneo, il Lazio si è imposto con autorità sulla Puglia, ottenendo il punteggio di 106-49 in un match che, come suggerisce il punteggio, non è mai stato in discussione. I ragazzi di coach Fanciullo hanno così messo in bacheca la prestigiosa Coppa Lazio 2023, secondo successo stagionale dopo aver centrato il Memorial Fabbri nel mese di gennaio.

A premiare gli atleti, al termine della due giorni, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro, accompagnati dal presidente della FIP Lazio Stefano Persichelli, dal presidente della FIP Puglia Francesco Damiani e dal big del torneo, l’allenatore della Nazionale Italiana under 15 Angelo Gigli.

Non sono mancati premi per i giocatori che si sono distinti come il laziale Vittorio Iacorossi, miglior giocatore del torneo e il campano Manuel Esposito. Premiati come miglior quintetto, infine, gli atleti Kevin Acciari (Lazio), Felix Dell’Erba (Campania), Alessandro Macaro (Lazio), Christian Lucia (Calabria) e Alessandro Di Noia (Puglia).