Trofeo Città di Latina – Basket in piazza, la vittoria della città

Sul campo hanno vinto con tanto merito 3E GECO e New Age Erborist, ma il Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza è stato molto di più di un torneo di pallacanestro. E’ stato un evento di popolo, cercato dal cittadino, che vuole vivere la sua città. Vedere un centro così animato da un mese a questa parte è cosa rara, ma la combinazione di eventi dell’estate pontina può essere ripetuta in futuro. Due le edizioni dell’associazione Gli Amici del Basket e tra la prima e la seconda, il salto è stato notevole, nei numeri e nella cifra sportiva espressa nel mese di luglio, dove la pallacanestro è stata accompagnata da padel, volley e basket 3×3, al via oggi. I numeri sono importanti: una stima di 50mila persone passata per la BIP Arena, dove in tre settimane sono state giocate quasi 70 ore di basket e messi a referto 5000 punti. Una vera e propria maratona di pallacanestro, interpretata con grande spirito agonistico da 240 tra giocatori e giocatori Junior e Senior, in gare seguite da un pubblico sempre numeroso. In mezzo il basket inclusivo di Inteam e lo spettacolo degli Space Jumpers. Evento co-organizzato dal Comune di Latina, che ha patrocinato il BIP insieme a Regione Lazio, FIP Lazio e Opes Latina.

Voce agli organizzatori

Massimo Passamonti, presidente Gli Amici del Basket: “Provo grande felicità, tre settimane straordinarie, in cui abbiamo superato brillantemente le 50mila presenze. E’ stata vinta la scommessa di aumentare la capienza dell’arena con tre tribune. Un vero successo non dell’organizzazione, ma della città. Stiamo già pensando al futuro. Con la tristezza nel cuore, ma al contempo tanta voglia di progettare il futuro, intitoleremo la prossima edizione ad una grande persona, come Emmanuel Miraglia, presidente del Gruppo Giomi, che tanto ha dato al territorio, sposando sin da subito la nostra iniziativa. Lo abbiamo doverosamente ricordato in questi giorni, in cui è venuto a mancare. Dal punto di vista organizzativo abbiamo qualche mese ti tempo per pensarci. Siamo riusciti a riempire quasi tutta Piazza del Popolo, la sfida nuova potrebbe essere quella di togliere il quasi e riempirla tutta”.

Davide Fioriello, vicepresidente Gli Amici del Basket: “E’ bello aver visto ancora tanta gente alla BIP arena a finale conclusa da un pezzo. Sono stati 21 giorni di passione e di amore. La città ha risposto alla grande. Una piazza sempre piena così non si era mai vista a Latina. Basket, padel, volley, calcio a 5, danza e ginnastica: per un mese abbiamo creato un villaggio dello sport solo per amore della città. Partiamo da una buona base per il futuro, sempre raccogliendo spunti costruttivi”.

PREMIAZIONI SENIOR

1° POSTO: 3E GECO

2° POSTO: Carrozzeria Falcone

3° POSTO: Benacquista Assicurazioni

4° POSTO: Farmacia Isonzo

5° POSTO (PARI MERITO): Generali Assicurazioni, Monium, Neri/Farina, Pasta La Forza

MVP DELLA FINALE: Mattia Stanzione (3E GECO)

MIGLIOR GIOCATORE PRIMA FASCIA: Matteo Lunardi (Pasta La Forza)

MIGLIOR GIOCATORE SECONDA FASCIA: Simone Sorge (Carrozzeria Falcone)

MIGLIOR GIOCATRICE: Aurora Donato (Neri/Farina)

GIOCATORE PIU’ ESPERTO: Francesco Falcone (Carrozzeria Falcone)

FRAPPA CONTEST: Chiara Mauriello, Daniele Mauriello, Francesco Ensoli

I protagonisti del campo

Carlo Polidori, coach 3E GECO: “Avevo chiesto alla squadra di divertirci, pensavamo di poter centrare i quarti, invece siamo arrivati in finale. La vittoria è di gruppo, un bel gruppo. Lo dimostra che nessuno di noi ha ricevuto premi individuali. Il potenziale qui è davvero grande, mio pensiero condiviso da Vincenzo Corona che ha allestito la squadra. Latina città risponde sempre bene e il livello tecnico si continua ad alzare”. Mattia Stanzione, MVP della finale: “Eravamo sfavoriti sulla carta per cui vincere così è sempre bello, davanti a questo pubblico. Rispetto all’anno scorso c’era molta più gente, per me che sono di Latina è una cosa bellissima. Sono convinto che hanno i più bravi, il gruppo più unito”.

Aurora Donato, migliore giocatrice del BIP: “Questo riconoscimento è molto apprezzato, ripaga il duro lavoro svolto lontano casa a livello personale e dalla società Lupe Basket (Serie A1 femminile), in Veneto, che ha progetti importanti su di me. Giocare davanti al pubblico della mia città è sempre difficile, inizialmente mi blocco, poi diventa tutto molto bello, una forte emozione”.

TABELLINI

Finale 1°/2° posto

Carrozzeria Falcone-3E GECO 77-82 (21-15; 21-23; 24-17; 11-26)

Carrozzeria Falcone: Guratti, Ensoli, Diglio, Nardin 3, Di Viccaro 12, Tonini, Carnevale 29, Farina 2, D. Mauriello 2, Sorge 26, C. Mauriello 4, Santulli 1. Coach D’Alessio-Maragno

3E Geco: Petrillo, Saccoccio 9, A. Salvucci, Asabella, Stanzione 15, Troina 9, Silvestri 5, Di Biase 9, Macera 22, Vecchio, Scampone 9, Corona. Coach Polidori

Arbitri: Carotenuto-Rizzuto

Ufficiali: Ogando-Perucino

Nel primo quarto partenza fortemente decisa di Carrozzeria Falcone, che trascinata dalle triple di Di Viccaro e dalle penetrazioni di Carnevale prova l’allungo. 3E GECO però c’è e dopo un avvio così e così reagisce. Al riposo è 21-15. Nel secondo quarto prova subito a invertire la marcia 3E GECO, che con due triple targate Macera e Giorgia Silvestri riduce in un attimo lo svantaggio. Ci mette poco però Carrozzeria Falcone a ristabilire le gerarchie coi soliti Sorge e Carnevale, aiutati dalla tripla di Nardin. Ma ecco però che arriva la pronta risposta di 3E GECO, che non pensa minimamente a mollare la presa. All’intervallo è 42-38 per i bianchi, con un secondo tempo che si preannuncia tutto da vivere, perché 3E GECO trova il guizzo per riaprire la gara. Saccoccio e Macera provano a suonare la carica, ma Carrozzeria Falcone non si fa trovare impreparata.

Nel momento del bisogno Sorge si fa carico di tutti i palloni e in un attimo le gerarchie sono ancora una volta ristabilite. Nell’ultimo quarto di gara però cambia qualcosa nell’inerzia della gara e 3E GECO si ritrova improvvisamente in parità: 66-66 sulla bomba di Stanzione, che sarà l’MVP della finale. Da lì in poi la gara si gioca sul filo del rasoio, con attenzione massima ad ogni singolo possesso. La partita gira poi a 1.30” dalla fine quando Stanzione si procura un fallo antisportivo che realizzerà. A segno poi anche il possesso successivo e + 4 a favore di 3E GECO. A 37 secondi dalla fine illude la tripla di Di Viccaro per Carrozzeria Falcone. 3E GECO è brava a gestire i possessi, “accompagnando” il risultato finale (77-82) fino alla sirena. Sono i ragazzi di coach Polidori a trionfare nell’edizione Senior di questo secondo Trofeo Città di Latina-Basket in Piazza.

Finale 3°/4° posto

Benacquista-Farmacia Isonzo 98-85 (24-20; 28-24, 23-22; 23-19)

Benacquista Assicurazioni: Pirani 2, Mordini 30, De Biaggio 20, Bagni 8, Favale 23, Bisconti 9. Coach Franchini-Caldarozzi

Farmacia Isonzo: Domenici 2, L. Antoniani 12, Testa 2, Porzio 9, Colarullo 16, Pecetta 18, Borrelli 24. Coach Boscaro

Arbitri: Pertoni-Finotti

Ufficiali: Perucino-Ogando

La Benacquista supera 98-85 Farmacia Isonzo, aggiudicandosi il terzo gradino del podio. I campioni in carica della passata edizione, superano senza troppe fatiche i ragazzi di coach Boscaro (finalista dello scorso anno). Nel primo quarto si parte punto a punto, anche se l’intensità non la fa da padrona. Benacquista mostra forse qualcosa in più con i 10 punti personali di Favali e con gli 8 messi a segno da De Biaggio.

Farmacia Isonzo rimane però attaccata al match e all’intervallo è 24-20 per i ragazzi del duo Franchini-Caldarozzi. Nel secondo quarto prova a mettere la freccia Benacquista, trascinata dai colpi del solito Favali e da quelli di un Mordini caldissimo sotto canestro. Farmacia Isonzo però non ci sta. anche se nel terzo quarto è ancora il quintetto in arancione a condurre. Farmacia Isonzo non molla, ma Benacquista non sembra nemmeno minimamente abbassare una percentuale al tiro che almeno in questi tre quarti sembra essere praticamente perfetta. Stessa percentuale che permette agli arancioni di andare al riposo sul +9, 75-66. Un vantaggio che permette comunque a Benacquista di portare a casa, nell’ultimo quarto di gara, match e terzo posto di questa seconda edizione Senior del BIP.

JUNIOR

Sabato è stato, come già trattato, il giorno degli Junior. Ricordiamo di seguito il podio, premi individuali e i tabellini dei due ultimi match: finale 3°/4° e 1°/2° posto.

1° POSTO: New Age Erborsit

2° POSTO: Ultrasolar

3° POSTO: Globaltel

4° POSTO: Virtus Aprilia

5° POSTO (PARI MERITO): Coronet spa, Electricplanet/La Bottega del Fornaio, Sapore di Sale, Unicorneria

MIGLIOR GIOCATORE PRIMA FASCIA: Vittorio Dvornic (New Age Erborist)

MIGLIOR GIOCATORE SECONDA FASCIA: Matteo Politi (Virtus Aprilia)

MIGLIOR GIOCATRICE: Rebecca Amato (Ultrasolar)

FRAPPA CONTEST: Azzurra Cardone, Leonardo Coronini, Emanuele Sparagna (GlobalTel)

TABELLINI

Ultrasolar-New Age Erborist 58-72 (13-20; 7-20; 11-24; 27-8)

Ultrasolar: Zamparo 8, Orsini, Rizzi, R. Amato 1, Marrelli 2, Mastronardi, N. Amato 9, R. Magli 6, Angeletti 5, Ghirotto 12, Paradiso 15. Coach Polidori-F. Magli

New Age Erborist: Turato, R. Colarullo 6, Ricci, Cenci 8, Panella 9, Mastrobattista 12, Maliziola 4, Petrillo 2, Penazzi 5, Mascetti 2, Troiso 14, Dvornic 17. Coach Colarullo-Antoniani

Arbitri: Ottaviani-Santoro

Ufficiali: Giacobone-Spagnoli

Global Tel-Virtus Aprilia 86-77 (23-14; 19-23; 20-16; 24-24)

Global Tel: Carbone, Coronini 3, Ricci, Guerci 3, G. Sparagna 4, Bortoletto 3, Cardone 2, Nardone 2, Cardoso Valdes 2, Ravieli 18, Di Mascolo 14, Pop 21, Pisco 8, M. Tosolini 1, E. Sparagna 8. Coach G. Sparagna-D. Tosolini

Virtus Aprilia: Aquino, L. Masci 19, Caciorgna 11, Tocci, Scaggion 4, Paniccia 3, Di Marcantonio 5, Giambra 9, Mancusi 4, Formicola 2, Politi 17. Coach F. Masci

Arbitri: Tortorici-Nardin

Ufficiali: Giacobone-Spagnoli