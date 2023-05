Trofeo Scacchi, alle finali i ragazzi dell’IC Caetani di Sermoneta

La squadra di scacchi di Sermoneta, della categoria “medie”, della scuola secondaria dell’I.C. Donna Lelia Caetani, è in partenza per la fase nazionale del Trofeo Scacchi Scuola che si terrà a Montesilvano in provincia di Pescara dal 7 al 10 maggio.

La delegazione sarà composta da Marcello Meschino, Alberto Matrecano, Angelo De Carlo, Ilaria De Carlo, Michele Cirilli, Valerio Romano.

L’accesso alle finali è arrivato dopo la conquista del podio, come primi assoluti, al Trofeo Scacchi Scuola Regione Lazio, organizzata dal Miur come Campionati Studenteschi e dalla Federazione Scacchistica Italiana e dal Coni, che si è tenuta il 15 aprile a Ostia. Gli alunni hanno vinto 18 partite su 20 disputate, con 10 punti di squadra e un premio seconda scacchiera conquistato da Ilaria De Carlo.

I ragazzi hanno continuato a praticare il gioco anche oltre la scuola, grazie anche a realtà sportive, come l’Associazione La Fortezza curata da Fabio De Carlo, che rappresenta un efficace esempio di continuità tra scuola e territorio. La fase regionale ha visto anche i piccoli della primaria, presenti anch’essi a Ostia, avvicinarsi per poco al terzo podio, e che fino alla fine hanno giocato con comportamento sportivo meritevole.

Ma va ricordata la loro vittoria della fase provinciale, organizzata dall’associazione Il Dragone di Latina, tenutasi presso il plesso scolastico di Sermoneta Pontenuovo, che ha visto sia le due squadre di primaria che le due di secondaria di prima grado conquistare il primo e il secondo posto assoluti della Provincia di Latina.

Dopo il lungo periodo di pandemia, si torna finalmente a giocare in presenza. I risultati finora ottenuti confermano Sermoneta come polo scacchistico di livello. L’I.C. Donna Lelia Caetani, diretto dal prof. Lorenzo Cuna, promuove da alcuni anni il Progetto Scacchi, a cura dell’Insegnante Lucia Viglianti, in collaborazione quest’anno con il Prof. Ciro Pistilli, progetto che è inserito nel curricolo della scuola come “sport della mente”, aderendo alle direttive europee che esortano alla pratica del gioco.

Un in bocca al lupo a ragazze e ragazzi per la finale è arrivato anche dal sindaco Giuseppina Giovannoli a nome dell’amministrazione comunale di Sermoneta: “Congratulazione agli studenti e alla docente Lucia Viglianti che sta contribuendo a diffondere l’amore per questa disciplina. Sermoneta fa il tifo per voi”.