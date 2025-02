Troppa Itas Trentino per il Cisterna Volley

Si interrompe a quattro la striscia di vittorie consecutive per il Cisterna Volley. In casa dell’Itas Trentino, i biancocelesti devono arrendersi per tre set a 0. Nel recupero della prima giornata di ritorno i pontini provano a dire la loro trascinati da un super Bayram, ma non basta. Ora per la squadra di Coach Falasca il prossimo impegno sarà casalingo: sabato, al Palasport di Viale delle Province, la squadra di coach Falasca affronterà l’Allianz Milano

Cronaca

Guidata con maestria da Sbertoli, l’Itas Trentino inizia la gara con grande determinazione, approfittando di alcune imprecisioni iniziali del Cisterna Volley per portarsi rapidamente avanti sul 6-2 nel primo set. Un primo tempo vincente di Mazzone mantiene i pontini in scia sul 9-5, ma la formazione trentina conserva un ampio margine. La squadra di coach Soli accelera ulteriormente sul 14-8, trascinata dalle giocate decisive di Bartha, protagonista sia in attacco che al servizio. Coach Falasca interviene inserendo Tarumi al posto di Ramon, e lo schiacciatore giapponese risponde subito presente con due attacchi decisivi (16-10). La parallela di Bayram riduce il divario sul 21-15, ma nel finale l’Itas gestisce con autorevolezza: Michieletto a muro firma il 23-16, poi un ace di Sbertoli chiude il set sul 25-17.

Nel secondo parziale, Bayram e Faure si mettono in evidenza nelle prime battute, mantenendo l’equilibrio fino al 10-10. Trento allunga sul 12-10 con un attacco vincente di Lavia al termine di uno scambio prolungato. Nedeljkovic tiene in corsa Cisterna, ma il muro di Michieletto sul 16-12 consente all’Itas di aumentare il vantaggio. Coach Falasca prova a cambiare l’inerzia del match inserendo prima Diamantini e poi Fanizza. Proprio Diamantini realizza un muro importante per il 20-14, ma Trento resta saldamente in controllo. Le giocate di Lavia e un muro efficace di Bartha chiudono il set sul 25-15.

Nel terzo set, Falasca inserisce nuovi elementi nel sestetto: Diamantini prende il posto di Nedeljkovic, mentre Czerwinski sostituisce Faure. Il neoentrato Czerwinski lascia subito il segno con un potente attacco che chiude un’azione avvincente sul 4-3, ma Trento spezza presto l’equilibrio con una diagonale vincente di Lavia per l’8-4. Due bordate di Czerwinski mantengono viva la speranza dei pontini (12-8), supportato da Ramon che accorcia ulteriormente sul 14-10. Tuttavia, l’Itas non concede margine e con Michieletto piazza l’allungo decisivo, suggellato da un ace dello stesso schiacciatore per il 18-11. Nel finale, Fanizza rileva Baranowicz in regia, mentre Magalini per Trento, appena entrato, firma un ace per il 21-14. Un contributo efficace di Diamantini riavvicina Cisterna sul 22-17, ma la reazione non basta: Ramon annulla il primo match point con una pipe sul 24-19, poi un errore al servizio di Bayram sancisce il definitivo 25-19, consegnando la vittoria all’Itas Trentino.

Post gara

Coach Guillermo Falasca:“A mio parere, l’Itas Trentino ha disputato un’ottima gara, distinguendosi per un’eccellente organizzazione difensiva e per un servizio particolarmente incisivo. Oggi non siamo riusciti a esprimere la necessaria combattività per poter competere alla pari, conquistare un set o rimanere in partita fino alla fine con loro. Trento ha meritato la vittoria, imponendosi con autorevolezza. Ora torniamo a casa con l’obiettivo di ripartire dal lavoro in palestra. Sabato prossimo ci attende la sfida contro Allianz Milano, un appuntamento importante per il quale sarà fondamentale gestire al meglio le energie. Analizzeremo questa partita per trarne insegnamento, ma la nostra attenzione è già rivolta al prossimo incontro, che rappresenta per noi la priorità assoluta.”

Tabellino

ITAS TRENTINO – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-17; 25-15; 25-19)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Rychlicki 7, Gualberto 5, Bartha 10, Laurenzano (L), Michieletto 18, Lavia 14, Kozamernik, Acquarone, Magalini 2, Garcia. NE: Pesaresi (L), Bristot, Pellacani. Allenatore: Soli

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz, Faure 4, Mazzone 2, Nedeljkovic 2, Pace (L), Bayram 8, Ramon 5, Czerwinski 4, Tarumi 1, Diamantini 2. NE: Finauri, Tosti (L), Rivas. Allenatore: Falasca

ARBITRI: Rocco Brancati – Alessandro Cerra (Maurina Sessolo 3^arbitro)

NOTE- Durata set: 27’, 24’, 25’ Tot.1h16. Spettatori: 3054. MVP: Florian Bela Bartha (Itas Trentino)

Attacco: Cisterna Volley 27% Itas Trentino 52%.

Ricezione: Cisterna Volley 42% (22% prf) Itas Trentino 50% (19% prf).

Ace: Cisterna Volley 0, Itas Trentino 6.

Muro: Cisterna Volley 5 Itas Trentino 13.