Troppe persone nel locale El Paso di Latina, scattano le sanzioni

All’interno del locale erano presenti oltre 300 clienti, al contrario di quanto autorizzato che ne prevedeva un massimo di 186. E’ per questo motivo che ieri sera, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Latina, insieme ai militari della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco, hanno sanzionato il locale El Paso a Borgo Piave. Una volta sul posto, gli agenti hanno verificato lo svolgimento di una serata danzante con musica dal vivo e dj set, ampiamente pubblicizzata sui social, e che effettivamente aveva accolto più persone di quanto previsto.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre riscontrato alcune carenze nelle misure di sicurezza antincendio e procederanno con ulteriori verifiche e prescrizioni tecniche. Parallelamente, la Guardia di Finanza ha avviato controlli per verificare la regolarità delle posizioni lavorative del personale impiegato durante la serata. Alla titolare del locale sono state contestate diverse violazioni amministrative e penali. In particolare, sarà denunciata all’autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 681 del Codice Penale, che riguarda la sicurezza nei locali destinati a pubblico spettacolo.

Inoltre è stata sospesa la SCIA antincendio, con la conseguente impossibilità di organizzare eventi e spettacoli fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste. Rimane invece consentita l’attività di ristorazione, purché nel rispetto delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco. La Questura invierà infine la documentazione al SUAP del Comune competente, che valuterà eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi, come la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.