Troppe vittime della strada, l’appello al Prefetto di Giovanni Delle Cave

Giovanni Delle Cave, papà di Eros e presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS, è intervenuto facendo un appello e chiedendo più sicurezza al Prefetto di Latina Maurizio Falco facendo riferimento agli ultimi incidente mortali che hanno interessato in questi ultimi giorni le strade pontine.

“Ogni giorno sulle nostre strade si consumano stragi di vite umane che non possono e non debbono essere imputate alla fatalità o ai crudeli giochi del destino: numerosi cittadini si sono rivolti a questa Associazione chiedendo urgenti interventi sulla sicurezza stradale.

Anche ieri una vita spezzata dall’ennesimo incidente stradale nel territorio pontino, solo negli ultimi giorni il bilancio è un vero e proprio bollettino di guerra. Una situazione insostenibile alla quale occorre far fronte con una presenza più serrata sulle strade e con una migliore viabilità, con strade più sicure. Signor Prefetto, cosa bisogna fare per vedere la polizia locale sulle strade Pontine?

Dietro ogni incidente stradale vi sono infatti sempre delle precise responsabilità che ciascuno ha il dovere morale di denunciare: questa Associazione fa nuovamente appello affinché si metta fine a queste stragi.

Le forze dell’Ordine, sempre presenti sul territorio pontino. non sono sufficienti: spetta alle SS.VV trovare le soluzioni più adeguate, anche facendo ricorso agli estremi all’Esercito. I cittadini chiedono più sicurezza: è un loro diritto ed un Vs preciso dovere.

La presenza sulle strade di una divisa è di per sé un deterrente notevole che salvare vite umane”.