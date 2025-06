Troppi episodi di cronaca, il Questore chiude un bar a Pontinia

Il Questore di Latina ha disposto la chiusura temporanea e la sospensione della licenza di un Bar di Pontinia, che negli ultimi mesi era stato teatro di diversi episodi di cronaca che avevano comportato, in più occasioni, la necessità di intervento delle forze dell’ordine.

In particolare, presso il locale oggetto del provvedimento, si erano registrati diversi interventi da parte dei Militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Pontinia, allertati da cittadini del posto.

Tra gli eventi più significativi, quello avvenuto nello scorso mese di aprile, quando era stato necessario un intervento delle forze dell’ordine per una rissa tra cittadini extracomunitari, avventori del bar, che poi si erano dileguati; episodio ricostruito grazie alle testimonianze acquisite sul posto dal personale dell’Arma dei Carabinieri.

In seguito a tale episodio, c’era stato poi un’altra segnalazione, anche questa dovuta ad una lite sfociata all’interno del locale tra i clienti ed in quell’occasione erano stati identificati diversi soggetti con precedenti di polizia.

Sempre presso lo stesso locale, altri due interventi erano stati richiesti per la presenza di un soggetto in stato di quasi incoscienza, noto assuntore di stupefacenti, che in ben due occasioni era stato trovato all’interno sotto l’effetto di alcool e droghe.

Il monitoraggio dei fatti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, svolto dai poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura di Latina, ha consentito l’accertamento delle violazioni da parte del titolare ed in particolare è stato accertato come il bar fosse frequentato da soggetti pregiudicati, spesso protagonisti di episodi di violenza. Il gestore inoltre, non avrebbe fatto in modo di evitare tali fatti pregiudizievoli, continuando a somministrare alcolici anche a soggetti già in stato di ebrezza e ad assuntori abituali di sostanze, tanto da arrecare pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla luce di quanto accertato è stato pertanto adottato dal Questore il provvedimento ai sensi dell’art.100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di 15 giorni, operativo da oggi.