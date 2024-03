Troppi errori contro la capolista, il Latina si arrende al Francioni

Poca lucidità e tanti errori individuali penalizzano il Latina. I ragazzi di mister Gaetano Fontana devono arrendersi alla capolista Juve Stabia: squadra tecnica e super organizzata. Nel primo tempo è l’errore di Fasolino a mettere in discesa la partita per gli ospiti, che trovano il raddoppio a dieci minuti dalla pausa con la doppietta personale di Adorante. Nel secondo tempo il Latina tira fuori il carattere e approfitta di un momento di sbandamento della Juve Stabia. E’ Crecco che al 10′ prova a spingere i pontini verso un ipotetico pareggio. Gli ospiti però reagiscono e da grande squadra trovano all’80esimo il gol che vale la vittoria.

Cronaca

Al 2′ subito ammonizione in casa Juve Stabia, il cartellino giallo è per Buglio. Al 3′ rinvia male Thiam, la palla carambola sui piedi di Riccardi, che dal limite dell’area spara alto. Al 12′ è clamoroso l’errore di Fasolino, che non blocca il pallone su un cross facile, ne approfitta Adorante che spinge facilmente in rete. Al 18′ cavalcata di Ercolano sulla destra, serve Del Sole che dalla trequarti tenta il tiro, ma non trova la porta. Al 33′ raddoppia la Juve Stabia, il cross dalla sinistra di Piscopo pesca in area Adorante, che di testa batte Fasolino. Nella ripresa, dopo 10 minuti di amministrazione da parte degli ospiti, arriva la prima grande occasione da gol per il Latina. Cross dalla destra di Del Sole, spizza Fabrizi che trova la respinta di un difensore stabiese. E’ proprio sul successivo corner che i nerazzurri trovano il gol. Ancora Del Sole, che crossa in area, la gira Fabrizi che trova Crecco sul secondo palo, zampata del 2-1. Il Latina prova a spingere sull’acceleratore creando più di qualche pensiero agli ospiti, ma all’ 80′ arriva il gol delle ‘vespe’ con il neo entrato Meli.

Tabellino:

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Fasolino, Ercolano, Vona E., Di Livio, Riccardi, Crecco (78’ Capanni Dias), Del Sole, Fabrizi (83’ Sorrentino), Rocchi, Cortinovis, Paganini. A disposizione: Vona M., Guadagno, Perseu, Mazzocco, Fella, De Santis, Marino, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Fontana.

Juve Stabia (4-3-2-1): Demba, Bellich (68’ Folino), Romeo (90’ Baldi), Buglio, Adorante (68’ Meli), Piscopo (90’ Mosti), Mignanelli, Bachini, Candellone, Andreoni, Leone (90’ Erradi). A disposizione: Esposito, La Rosa, Pierobon, Gaurracino, Garau, Gerbo, D’Amore, Picardi, Stanga, Mosti, Piovanello, Pagliuca. Allenatore: Pagliuca.

Arbitro dell’incontro: Gabriele Scatena di Avezzano.

Assistenti: Luca Landoni di Lodi e Manuel Marchese di Pavia.

Quarto Ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta.

Marcatori: 12’ Adorante (JS), 33’ Adorante (JS), 55’ Crecco (L), 80’ Meli (JS)

Ammoniti: 2’ Buglio (JS), 9’ Fabrizi (L), 29’ Leone (JS), 38’ Andreoni (JS), 69’ Ercolano

Espulsi: 84’ Vona (L)

Recuperi: 2’ pt. 6’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 4 Juve Stabia 5

Note: Spettatori totali 2584 compresi 451 abbonati e 1051 ospiti.